На Урале выросла заболеваемость энтеробиозом

За 8 месяцев 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано 2299 случаев энтеробиоза, что на 14% выше уровня аналогичного периода 2022 года, 99% заболевших – дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Санврачи напоминают, что энтеробиоз – это контактный гельминтоз, которым болеет исключительно человек. Заражение происходит при заглатывании яиц возбудителя. Заболевание передается через грязные руки, игрушки, фрукты, овощи, воду, почву.

Чаще всего энтеробиозом болеют дети дошкольного и младшего школьного возраста. В связи с этим положено ежегодно проводить плановое обследование детей и обслуживающего персонала в детских садах и младших классах школ, а также детей, посещающих плавательные бассейны. Обследование проводится один раз в год (после летнего периода, при формировании детского коллектива) и по эпидемиологическим показаниям (при регистрации случая заболевания).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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