Свердловские шишки в шоколаде, сметана и камамбер получили золото на межрегиональной выставке

Производители продуктов питания из Свердловской области завоевали 15 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей на XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая прошла в Челябинске. Всего в конкурсе-дегустации было представлено 257 видов продукции из шести регионов УрФО.

Как сообщает ДИП, золотые медали достались бренду «Оахака» за сосновые шишки в шоколаде и набор конфет «Уральский лес» с начинкой из ягод, орехов, грибов, сухофруктов, цукатов и овощей. Также специалисты присудили высшие награды кефиру и сметане от Ирбитского молочного завода, ветчине от птицефабрики «Рефтинской», сырам камамбер и бюш от «УГМК АГРО».

Кроме того, аграрии дали высокую оценку гибридным томатам и огурцам, которые вывели сотрудники Уральского государственного аграрного университета. Новые сорта адаптированы к уральскому климату, овощи дольше остаются свежими.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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