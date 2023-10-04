Мошенники выманили у сотрудницы строительной компании 3,7 млн рублей от имени начальника

Сотрудница одной из строительных компаний Екатеринбурга обратилась в полицию, рассказав, что мошенники обманом выманили у нее 3,7 млн рублей.

Как сообщили в УМВД города, все началось с того, что женщине пришло в мессенджере сообщение якобы от непосредственного руководителя. Он написал, что с ней свяжется «человек из минпромторга», который заботится о безопасности сотрудников компании.

Затем женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником указанной госструктуры. Он пояснил, что на ее имя подана заявка на кредит, данная заявка одобрена, и, чтобы данные денежные средства не были переведены, необходимо выполнить все условия, которые будут озвучены представителем Центрального банка РФ. Звонивший также добавил, что данные действия секретны, и о них никому не надо сообщать. После женщине позвонил «сотрудник службы безопасности ЦБ», который сообщил о необходимости обналичить все корреспондентские счета и аннулировать кредит на сумму 2 млн рублей, оформленный мошенниками. Лжеспециалист убедил потерпевшую оформить «зеркальный займ» на ту же сумму.

В итоге потерпевшая сняла со счета 1,7 млн сбережений и получила «нужный» кредит. Все деньги женщина перевела на указанные мошенниками «безопасные счета».

Только после этого женщина поинтересовалась у своего начальника, писал ли он ей о предстоящем звонке из министерства. Получив отрицательный ответ, потерпевшая поняла, что ее обманули.

Полиция Екатеринбурга предупреждает: участились случаи мошенничества, когда аферисты выдают себя за директоров компаний, ректоров университетов, главврачей больниц и т.д. Они подделывают странички руководителей в сервисах обмена сообщениями, а затем связываются с их помощью с подчиненными.

«При поступлении подозрительного звонка от «начальника» не надо беспрекословно следовать его указаниям. Сначала следует убедиться, что аккаунт или номер действительно принадлежит владельцу. Кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из СМС, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение», – отметили в городской полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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