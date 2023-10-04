российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 октября 2023, 12:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Глава Минстроя Файзуллин в Екатеринбурге: фоторепортаж

Сегодня в Екатеринбург с рабочим визитом прибыл министр строительства России Ирек Файзуллин. Как ранее сообщал «Новый День», вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он уже посетил одну из строек по программе реновации жилья. После этого министру показали Дворец водных видов спорта, построенный в рамках Универсиады и являющийся теперь частью студенческого кампуса в Кольцово.

Ирек Файзуллин уже обошел стенды участников форума 100+TechnoBuild. В ближайшее время он примет участие в главной пленарной сессии, посвященной актуальным вопросам строительства в России.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Россия, Фоторепортаж, Экономика,