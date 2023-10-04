На строительном форуме озвучили перспективы рынка жилья в России – цифры впечатляют

100+TechnoBuild сегодня были озвучены объемы жилья, которые должны быть введены в строй в УрФО до конца текущего года. По словам полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева, речь идет о более, чем 8 млн кв м жилья. Таким образом, перед регионами стоит задача сдать не меньше квадратных метров, чем по итогам рекордного в этом плане 2022 года. Шансы выполнить поставленный норматив в УрФО есть: 70 процентов, или 5.8 млн кв метров жилья, уже введено в эксплуатацию за 8 месяцев 2023 года. Это 10 процентов больше, чем показатели прошлого года. В числе прочего достигать высоких результатов помогает застройка так называемых депрессивных районов, где для населения с помощью новостроя создаются более комфортные условия для жизни. Сейчас в УрФО реализуется 141 проект комплексного развития территорий, еще по 13 выдано разрешение на строительство, отметил Якушев.

По словам министра строительства РФ Ирека Файзуллина, работающего сегодня в Екатеринбурге, главный приоритет для строителей – это человек и создание благоприятных условий для его жизни. «Жилищное строительство уже четвертый год показывает рекордные результаты. 79 млн сегодня ввели уже на 1 октября. Благодаря системной работе федеральной и региональных команд удается достигать позитивных результатов», – отметил чиновник.

По данным Файзуллина, жилищная программа сегодня самая большая и финансово емкая в стране – к 2030 году должно быть построено 120 млн кв м нового жилья. Достичь этих результатов планируется, в том числе, за счет огромных объемов строительства в новых территориях.

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