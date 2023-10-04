Свердловский военком рассказал, куда отправят призывников

В ходе осеннего призыва из Свердловской области будут призваны в Вооруженные силы более 3 тысяч человек. Для решения задач специальной военной операции и службы в новых регионах РФ срочники привлекаться не будут.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов. «Большинство призывников Свердловской области будут направлены в учебные соединения, где освоят современную технику и получат воинскую учетную специальность. Часть призывников, кому позволяют уровень образования, профессиональные навыки, состояние здоровья, будут направлены в воинские части», – сказал Аксенов.

Кроме того, некоторых призывников по-прежнему будут направлять в спортивные и научные роты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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