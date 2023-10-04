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Среда, 4 октября 2023, 15:27 мск

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Cроки закрытия движения по улице Калинина продлили до 20 ноября

Рабочие ООО «Капитель» продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Калинина, от улицы 40-летия Октября до дома № 57, до 20 ноября 2023 года.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, на этом участке прокладывают сети водопровода. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Ломоносова, Уральских Рабочих, 40-летия Октября и проспекту Орджоникидзе.

Схема движения общественного транспорта при этом не меняется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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