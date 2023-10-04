Качканарский ГОК масштабно отметил 60-летие

Качканарский горно-обогатительный комбинат отметил 60-летний юбилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа, сегодня профессиональный коллектив, передовые технологии и высокопроизводительная техника, а также рудные запасы нового Собственно-Качканарского месторождения обеспечивают устойчивое развитие предприятия и перспективы на более чем 100 лет.

Официальная дата ввода комбината в эксплуатацию – 30 сентября 1963 года. Но праздничные мероприятия проводились в подразделениях ЕВРАЗ КГОК на протяжении всего юбилейного года. Современной горной технике – локомотиву, экскаватору и самосвалу – присвоили имена почетных ветеранов. Были запущены в эксплуатацию новые буровые станки, мощные самосвалы и экскаватор, локомотивы и думпкары. Для повышения качества готовой продукции обновлено оборудование обогатительной фабрики.

«Инвестиционные проекты ЕВРАЗ КГОК – разработка Собственно-Качканарского месторождения и строительство нового отсека хвостохранилища с внедрениемновой технологии складирования песков обогащения – основа для развития отрасли, нашего города и Свердловской области на десятилетия вперед. Крепкие традиции и курс на новейшие технологии делают комбинат привлекательным для молодежи»,– отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Модернизация производства, обновление техники и непрерывное совершенствование технологий позволяют нам обеспечивать необходимый объем добычи руды и повышать качество производимой продукции. Стремление к эффективности – залог того, что комбинат является одним из лидеров в отрасли на протяжении всейсвоей истории. Уверен, так будет и в дальнейшем», – сказал исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

За профессионализм и многолетний добросовестный труд в подразделениях отмечены лучшие работники. Почетного звания «Ветеран комбината» удостоены пятеро горняков. На улицах Качканара установлены баннеры с изображением династий работников ЕВРАЗ КГОК: совокупный трудовой стаж семей Гусельниковых, Никитинских, Окуневых, Галышевых, Мальбергов, Хмельковыхисчисляется тысячами лет.

При содействии ЕВРАЗ КГОК в Качканаре реализуются благотворительные и инфраструктурные проекты. Построены Дворец единоборств «Атлант» и футбольный комплекс «Олимп», лыжероллерная трасса «Звездочка», завершается возведение ледового дворца «Кристалл». Создаетсяцентр профессиональных компетенций на базе действующего колледжа.

«Судьба города и комбината неразрывносвязаны, так исторически сложилось и будет впредь. Стабильное производство –основа здоровой экономики муниципалитета, а реализуемые социальные проекты меняют качество жизни в городе к лучшему, делают Качканар комфортным и привлекательным для местного населения и иногородних высококвалифицированных специалистов всех отраслей», – уверен глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

Ежегодно ЕВРАЗ КГОК добывает более 60 млн тонн руды, выпускает более 10 млн тонн продукции для металлургического производства ЕВРАЗ НТМК и других предприятий. На комбинате трудятся более 4000 человек.

Качканар, Елена Васильева

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