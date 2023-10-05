Владыка Евгений поздравил учителей

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синоидального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ поздравил педагогов с Днем учителя.

В его обращении, говорится: «Дорогие учителя, педагоги, наставники и все, кто трудится в сфере образования! Сердечно поздравляю всех вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Учитель – это одна из профессий, которую с полным правом можно назвать служением. Так велика ответственность и роль доброго наставника в жизни каждого человека, семьи, всего общества и даже страны.

В этот замечательный день хочу сказать вам слова поддержки и благодарности за ваш нелегкий, но такой важный труд.

В детском саду, школе и затем в колледже или вузе мы проводим существенную часть своей жизни в том юном возрасте, когда всё окружение влияет на формирование будущей личности – не только на ум и знания, но и на сердце, самосознание, характер взаимоотношений с людьми. Вот почему учителю важно быть нравственным примером для своих воспитанников, быть не просто образованным человеком, но мудрым и рассудительным, добрым и отзывчивым, милосердным и справедливым.

В наше сложное время быть учителем с большой буквы – это значит ежедневно совершать огромную работу: постоянно совершенствовать свои знания, с любовью передавать их детям, пробуждать в учениках любознательность, инициативу, создавать в классах творческую и развивающую атмосферу, помогать добиваться успехов в учебе – все это ваш бесценный вклад и в настоящее, и в будущее каждого молодого человека.

Разделяю с вами радость профессионального праздника и молитвенно желаю крепкого здоровья и духовных сил, терпения, долголетия и трудовых свершений. Пусть тепло благодарности ваших учеников и выпускников поддерживает вас в занятии любимым делом.

Благословение Божие да пребывает с вами и укрепляет в вашем почетном служении!»

Екатеринбург, Елена Васильева

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