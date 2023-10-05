Застройщик школы в Екатеринбурге свозил мусор на несанкционированную свалку (ФОТО)

В Екатеринбурге во время строительства школы на улице Советской подрядчик вывозил строительный мусор на несанкционированную свалку в районе Изоплит. Свердловское отделение Российского экологического общества взяло ситуацию на контроль и обратилось в министерство экологии, а также в правоохранительные органы. Строителям были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области обращения с отходами.

В августе жители Изоплита заметили огромную свалку строительного мусора (битый бетон, глина, мешки и металлолом). Горы отходов копились на площадке за заводом «Берит», которая была почти полностью огорожена. Но горожанам удалось сделать несколько снимков свалки, после чего они обратились в региональное отделение Российского экологического общества.

Представители РЭО проследили за грузовиками, и оказалось, что они приезжают со стройплощадки на улице Советской, где сейчас возводят новую школу.

«За полтора часа наблюдений со строительной площадки на улице Советской выехали два грузовика и направились на территорию базы «Берит». Позже РЭО установило, что грузовики принадлежат ООО «Гринленд», их и ООО «Профито» застройщик нанял для очистки территории от отходов», – сообщили в пресс-службе.

Представители регионального отделения РЭО написали обращение в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, приложив данные подрядчиков и фотографии. По итогам проверки министерство дало ответ: ЗАО «УПТК», ООО «Гринленд» и ООО «Профито» были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области обращения с отходами. В адрес ЗАО «УПТК» направлено письмо с требованием очистить территорию от отходов. Кроме того, в министерстве сообщили, что вопросом нарушения законодательства займутся Управление МВД России по Екатеринбургу и областное министерство по управлению государственным имуществом.

«Продолжаем следить за ситуацией и не допускать распространение незаконных свалок со строительными отходами», – заверил заместитель председателя Свердловского отделения РЭО Антон Черноголов.

Напомним, региональное отделение Российского экологического общества ежегодно организовывает проверку муниципальных закупок. В 2023 году было принято решение об увеличении числа муниципалитетов, где проведется инвентаризация закупок. Всего на настоящий момент направлено 33 обращения главам муниципальных образований по 708 закупкам с целью установления дальнейшей судьбы отходов, образующихся в ходе выполнения контрактов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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