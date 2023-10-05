Парк развлечений выплатит полмиллиона семье мальчика, сломавшего позвоночник на батуте

Первоуральский «Улей-парк» выплатит 500 тысяч рублей семье мальчика, который прошлым летом на батуте получил компрессионный перелом позвоночника.

Инцидент произошел в июне 2022 года. Десятилетний ребенок прыгал на батуте и неудачно приземлился на жесткую часть конструкции. Он тут же почувствовал сильную боль в груди и затруднение дыхания. Боль не проходила несколько дней, и мама отвела ребенка в больницу. Доктора заподозрили компрессионный перелом позвоночника. Диагноз подтвердился после проведения томографии. Ребенок несколько месяцев лечился и ходил в специальном корсете.

Мама мальчика обратилась в Первоуральский городской суд с иском к собственнику парка развлечений ИП Лапшиной Ольге Владимировне. Она просила взыскать в пользу сына компенсацию морального вреда в размере 742 982 рубля, материальный ущерб – 10 840 рублей. Суд взыскал в общей сумме 309 тысяч рублей, но мать это не устроило, и она обжаловала решение.

«Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о том, что травма была получена ребенком именно во время прыжков на батуте в «Улей-парке», а ответчик не доказал, что обеспечил безопасность детей в батутном парке. Свердловский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Натальи М., увеличив размер компенсации морального вреда до 500 тысяч рублей», – сообщает сегодня пресс-служба областного суда.

Первоуральск, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»