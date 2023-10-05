Члену банды убийц из Приморского края отказали в УДО

Чкаловский районный суд Екатеринбурга с учетом позиции прокурора отказал в УДО осужденному Андрею Ковалеву, который отбывает наказание в одной из свердловских колоний.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Ковалев был членом банды, занимавшейся рейдерскими захватами предприятий, а также нападавшей на бизнесменов и полицейских. Так, в феврале 2009 года Ковалев принимал участие в нападении на отца следователя из Владивостока, который расследовал рейдерский захват имущества ООО «Компания ОГАТ». Впоследствии банда напала и на самого следователя. И он, и его отец скончались.

В октябре 2013 года Приморский краевой суд признал Ковалева виновным сразу по нескольким статьям УК РФ: «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору», ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в преступной банде», ч. 2 ст. 210 УК «Участие в преступном сообществе», п. «а» ч. 4 ст. 162 УК «Разбой, организованной группой», п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж, организованной группой», пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, группой лиц по предварительному сговору, с целью сокрытия другого преступления», ч. 4 ст. 296 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья человека, в связи с производством предварительного расследования». Его приговорили к 21 году в исправительной колонии строгого режима.

На день рассмотрения судом ходатайства об УДО неотбытая Ковалевым часть наказания составляла 6 лет 7 месяцев 26 дней.

Вину в совершенном преступлении осужденный не признал, извинений потерпевшим не принес. Чкаловский районный суд Екатеринбурга, согласившись с мнением прокурора, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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