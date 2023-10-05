В Свердловской области подешевели все овощи, кроме помидоров

В первые дни октября в Свердловской области продолжилось снижение цен практически на все овощи.

Как сообщает Свердловскстат, килограмм картофеля сейчас в среднем стоит 27,12 рубля, капусты – 29 рублей, лука – 31,21 рубля, свеклы – 34,46, моркови – 40,61, огурцов – 102,36 рубля.

При этом продолжают расти в цене свежие помидоры – за 1 кг в среднем придется заплатить 145,5 рубля. Еще выше цена на бананы – больше 146 рублей за кило.

Среди других категорий продуктов замечен рост на детские мясные, овощные и фруктовые консервы – в среднем на 1,5% к прошлой неделе. Примерно настолько же дороже стали куриные яйца и подсолнечное масло.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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