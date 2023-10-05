На Урале разработали зимнюю технологию тушения торфяных пожаров (ФОТО)

Специалисты наземной службы Уральской авиабазы разработали эффективный метод тушения торфяных пожаров в зимнее время. Для этого используют бульдозеры.

Как сообщили в ДИПе, сначала очаг возгорания вскрывается и раскапывается. Важно следить, чтоб толщина срезаемого горящего торфа не превышала полуметра. После этого изъятый тлеющий торф равномерно, без больших комков распределяется по поверхности земли тонким слоем не больше 10 сантиметров. После этого он остывает. Когда температура торфа становится ниже 40 °C, он прекращает гореть.

Каждый новый раскатанный горящий слой генерирует дым и пар. У людей может сложиться впечатление, что площадь горения увеличилась, но а самом деле это свидетельство активного остывания торфа.

«При обследовании территорий отлично себя зарекомендовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные тепловизором. Их применение позволяет в кратчайшие сроки обследовать значительные площади. Тление сухого торфа происходит без выделения видимого дыма, и заметить очаг без необходимого оборудования практически невозможно», – рассказал и.о. директора Уральской авиабазы Илья Секерин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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