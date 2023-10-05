В Екатеринбурге с размахом отметят день рождения Путина

В пятницу, 6 октября, в Екатеринбурге пройдет несколько массовых мероприятий, приуроченных ко дню рождения Владимира Путина, который глава государства будет отмечать 7 октября.

В 13:00 с площади 1905 года по центральным улицам города отправятся участники автопробега, посвященного дню рождения президента, автопробег финиширует здесь же в 13:30.

Затем на площади начнется праздничная программа, в исполнении оркестра ЦВО прозвучат песни военных лет, а гостей праздника накормят солдатской кашей из полевой кухни.

Организаторы – Народный фронт и областная Федерация бокса при участии Центрального военного округа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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