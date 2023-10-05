Лучшим учителем начальных классов России стала педагог из гимназии №104 Екатеринбурга

Сегодня в Москве были названы имена победителей конкурса «Учитель года». В номинации для педагогов начальных классов лучшей стала Оксана Крумина из гимназии №104 Екатеринбурга.

Конкурс проводится уже 34-й раз. Участие в нем обычно принимают более 100 тысяч педагогов со всей России, в финале за звание лучших борются 90 человек. «Учителем года» в этом году стал преподаватель русского языка и литературы школы при российском посольстве в Иране Олег Янковский. А педагог из гимназии №104 Екатеринбурга Ольга Крумина удостоилась победы в номинации «Первый учитель», в которой соревновались 15 тысяч человек.

Награду на торжественной церемонии в Гостином дворе Ольге Круминой вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Поздравлять педагогов будут сегодня вечером на концерте в честь Дня учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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