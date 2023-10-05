На Урале будут судить полицейского начальника, вымогавшего 750 тысяч рублей

Бывшего заместителя начальника полиции Ирбита отдадут под суд. Мужчина требовал с двух местных жителей, в отношении которых велась процессуальная проверка, 750 тысяч рублей якобы за непривлечение по уголовному делу.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, бывший полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в значительном размере».

Летом этого года полицейскому стало известно, что в отношении двух жителей Ирбита проводится процессуальная проверка. Экс-начальник сообщил, что в действиях этих людей усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ «Разбой», и они могут пойти под суд. Полицейский потребовал передать ему 750 тысяч рублей, чтобы не привлекать граждан к ответственности. В июле один из мужчин передал полицейскому в салоне автомобиля 250 тысяч. После получения денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Дело будет рассматривать Режевской городской суд. Экс-полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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