Благодаря ЕВРАЗу в Нижнем Тагиле стало еще больше деревьев

ЕВРАЗ провел в Нижнем Тагиле акцию «Семейное дерево». Металлурги и члены их семей высадили яблони, рябины, лиственницы, березы, а также кустарники сирени, кизильника и жимолости в Тагилстроевском районе, на бульваре по улице Гвардейской. Место для посадки и вид саженцев определялись совместно с администрацией города. На озеленение компания направила 1 млн рублей.

«Важно проводить мероприятия, которые дают видимый эффект и вдохновляют людей улучшать условия жизни и в своем дворе, и в городе. Озеленение городов – часть эффективной экологической программы ЕВРАЗа, и особенно ценно, что такие акции превращаются в семейные традиции металлургов», – пояснила начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Светлана Неугодникова.

«Мы призываем всех жителей беречь и охранять молодые насаждения. ЕВРАЗ создает возможность для всех желающих приумножить растительный фонд города. Отрадно, что с каждым годом все больше желающих поучаствовать в этом благом деле», – отмечает начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Лариса Носовская.

В пресс-службе ЕВРАЗа напомнили, что акция «Семейное дерево» стартовала в 2021 году в рамках подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила. За это время в ней приняли участие свыше 200 семей металлургов. Более 300 деревьев высажено в парке «Героям Гражданской войны» на Красном Камне, а также на Гальяно-Горбуновском массиве вдоль дороги по улицам Захарова и Доктора Юрьевой. В последующие годы участники акции ухаживают за своими «семейными» деревьями и аллеями.

На сегодняшний день акцию «Семейное дерево» поддержали и проводят сотрудники ЕВРАЗа в Новокузнецке и Туле.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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