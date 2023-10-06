В Качканаре отменили спектакль ЦСД из-за слова «тупой» в названии

Показ спектакля Центра современной драматургии «Сережа очень тупой» отменили в Качканаре. По некоторым данным, причиной могло стать слово «тупой» в названии. Якобы кому-то из местных чиновников не понравилось, что на такую постановку могут прийти школьники.

Об отмене спектакля сообщил режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков. «Никогда не было и вот опять)) Опять в одном мини-городе Свердловской области отменили наш спектакль «Сережа очень тупой». Отменили из за названия)) им не понравилось слово «тупой» в названии», – написал на своей странице «ВКонтакте» Антон Бутаков.

По неподтвержденной информации, организаторы могли отказаться от показа, поскольку на спектакль планировали пойти школьники (ценз у постановки 16+).

«Ситуация там непонятная. Сначала нас просили приехать отыграть спектакль. Вчера позвонили, сказали, что все отменяется. Причин не назвали официальных», – рассказал Антон Бутаков «Новому Дню».

Спектакль «Сережа очень тупой» – это комедия. Программисту Сергею доставляют посылку трое курьеров. Вместо того чтобы уйти, они остаются в квартире и превращают жизнь Сергея в абсурд.

Добавим, что показ этого спектакля ЦСД уже отменяли в одном из свердловских городов в 2022 году. А еще скандал с постановкой по пьесе «Сережа очень тупой» произошел в 2021 году в Томске. Там с драмтеатра сняли баннеры с анонсом премьеры, местные СМИ написали, что это могло произойти из-за названия. Правда, потом выяснилось, что дело было не в слове «тупой», а в неверных датах. Спектакль идет в Томской драме до сих пор.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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