В Екатеринбурге создана петиция против скульптуры льва с позолоченными тестикулами (ФОТО)

В Екатеринбурге собирают подписи под петицией с требованием убрать с улицы Вайнера новую городскую достопримечательность – скульптуру льва с позолоченными гривой и гениталиями.

Петицию создала на сайте change.org горожанка Екатерина Петрова. Она пишет: «Улица Вайнера – одна из старейших улиц Екатеринбурга и имеет общественную, историческую и архитектурную значимость. Из публикаций в СМИ стало известно, что скульптуру установил известный в городе бизнесмен и благотворитель. Однако планы на установку данной скульптуры не публиковались, образ и место расположения определялось и согласовывалось без учета мнения горожан. Подобные «подарки городу» непременно должны публично и заблаговременно обосновываться, а процедура согласования проходить максимально открытым и прозрачным способом».

По мнению Петровой, необходимость установки льва на улице Вайнера следует вынести на широкое обсуждение. Если большинство выскажется против, скульптуру следует демонтировать. На будущее же стоит разработать и опубликовать порядок возведения в городе Екатеринбурге произведений монументально-декоративного искусства городского значения.

Пока петиция набрала только 34 голоса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прохожих скульптура не оставляет равнодушными. Люди подходят к ней, рассматривают, фотографируют со всех сторон, обсуждают. Самые популярные высказывания: лев мешает проходу по улице и портит вид на расположенные рядом старинные здания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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