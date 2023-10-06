Израильтянка пыталась вывезти из Екатеринбурга 15 килограммов уральских самоцветов на 1000 евро (ФОТО)

56-летняя жительница Израиля пыталась вывезти из Екатеринбурга 405 украшений и сувениров из уральских самоцветов на сумму более 1000 евро. Общий вес минералов – 15 килограммов. Все изделия задержаны и отправлены на экспертизу.

Безработная гражданка Израиля вылетала из Екатеринбурга в Анталью. В рюкзаке женщины инспекторы таможни обнаружили 15 килограммов минералов. Там была целая коллекция каменных шкатулок, брошей, подвесок, браслетов, сережек, колец и бус. Женщина рассказала, что изделия из малахита и других камней приобрела в Екатеринбурге примерно за 1000 евро. Правда, документов, подтверждающих эту стоимость, предоставить таможенникам не смогла. Часть товара (в основном, изделия из малахита) женщина везла по просьбе заказчиков в Израиль. Остальное – на продажу. О том, что партию надо декларировать и платить пошлину, не знала.

«Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза не для личного пользования, а для третьих лиц, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС. Недекларирование по установленной форме товаров влечет за собой административную ответственность», – пояснил начальник Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Сергей Баландин.

Незадекларированную коллекцию сувениров Кольцовские таможенники отправили на экспертизу. В отношении нарушительницы возбуждено административное дело. Ей грозит штраф от половины до двукратной стоимости партии или конфискация украшений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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