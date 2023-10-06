Школа заплатит за драку двух учеников 120 тысяч рублей

Свердловский областной суд постановил взыскать со школы в селе Знаменском более 120 тысяч рублей за травму, полученную учеником во время драки с одноклассником.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, два пятиклассника подрались на перемене в декабре прошлого года. Один мальчик сломал другому нос.

Мать пострадавшего обратилась в Сухоложский городской суд. Моральные страдания сына она оценила в 300 тысяч рублей, свои – в 200 тысяч, ущерб – в 1236 рублей. Представитель школы с иском не согласилась, отметив, что нести ответственность за действия хулигана должны его родители. Однако суд обязал школу выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, его матери – 20 тысяч рублей, а также возместить расходы на лечение в размере 843 рублей 70 копеек. Решение суд мотивировал тем, что образовательное учреждение несет ответственность за безопасность учеников, пока они находятся на территории школы.

Школа подала апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции справедливым.

Сухой Лог, Елена Владимирова

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