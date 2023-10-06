Толпа подростков обстреляла школьника из пневматики. Двое задержаны

В Екатеринбурге 14-летний подросток пострадал от нападения неизвестных.

События развивались несколько дней подряд. Как сообщает ТГ-канал UralMash, сначала к мальчику подошли двое и настойчиво заставляли приобрести электронку. Он отказался, незнакомцы не отставали, и подросток брызнул в них из перцового баллончика. На следующий день его подкараулили и тоже брызнули в лицо. Но история на этом не закончилась: еще через пару дней подросток гулял с другом, когда на них напала целая толпа с пневматическим оружием. Друг убежал, а мальчика повалили на землю и начали пинать, после чего выстрелили в ногу и голову. Одна пуля попала в цель, ее извлекли медики.

«Полицейские установили и задержали двух несовершеннолетних 2008 и 2005 годов рождения, причастных к нападению на пострадавших. Личности остальных участников конфликта устанавливаются», – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения подростков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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