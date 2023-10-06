С начала года жители Свердловской области потратили с банковских карт 2,2 триллиона рублей

С начала года жители Свердловской области потратили с банковских карт 2,2 триллиона рублей, совершив более миллиарда операций. По сравнению с прошлым годом – это на 12% больше.

Снятие наличных становится все менее популярным. Безналичные операции в общем объеме карточных транзакций заняли 98% по количеству и 79% по сумме.

«Четверть всех операций по картам пришлось на оплату покупок и услуг в интернете. Количество таких операций увеличилось на 3% и составило 297 млн, общая сумма выросла на 15%, до 1 трлн рублей», – сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Всего в Свердловской области в обороте – 13 миллионов банковских карт. В среднем – по три на каждого жителя.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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