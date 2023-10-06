Больше всего россиян радуют любовь и благополучие

Возможность засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком – один из главных источников радости для жителей России.

Такой результат показал опрос, проведенный страховой компанией «Росгосстрах».

В топ самых важных причин для радости входят:

• засыпать и просыпаться рядом с любимым – 21,5%;

• семейное благополучие – 19,6%;

• найти любовь всей жизни – 11%;

• собирать чемодан в путешествие – 9,2%;

• выигрыш в лотерею – 8,7%;

• неожиданно получить подарок – 8,3%;

• обниматься – 7,5%;

• сделать подарок близкому человеку – 7%;

• поездка в другой город – 4,1%.

Также россияне называли и менее очевидные вещи, которые могут сделать их счастливыми здесь и сейчас – например, сходить на массаж или найти потерянную вещь, а для некоторых радостью будет даже вылечить, наконец, больной зуб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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