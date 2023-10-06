На Вторчермете временно отключат электричество

В микрорайоне Вторчермет временно ограничат электроснабжение 7 и 15 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с реконструкцией улиц 2-я Новосибирская и Лучистая, а также со строительством трамвайной ветки в микрорайон Солнечный. Кроме того, пройдут работы по переустройству кабельно-воздушных линий электропередачи 110 киловольт «Южная-Сибирская – I» и «Южная-Чкаловская».

В зону временного ограничения электроснабжения в ночь с 7 на 8 октября с 00:00 до 6:00 часов попадут дома, расположенные на улицах Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная 2-я и Новосибирская. Аналогичные работы и ограничение электроснабжения на этих же улицах планируется 15 октября с 08:00 до 21:00 часов.

Специалисты компании «Россети Урал» просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. По всем вопросам можно будет обратиться по телефону горячей линии: 8-800-2200-220.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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