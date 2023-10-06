На Урале увеличили число бюджетных мест для обучения медсестер и фельдшеров

В регионах Уральского федерального округа появились дополнительные места на программах среднего профессионального образования в области здравоохранения.

Ранее президент Владимир Путин поручил регионам решить задачи обеспечения медицинских учреждений квалифицированными кадрами, напомнили в полпредстве.

«Их решение предполагает работу по разным направлениям: обеспечение комфортных и достойных условий труда для медиков, строительство новых и ремонт существующих медучреждений. И, конечно, подготовка специалистов. В том числе медработников среднего звена, нехватка которых сегодня ощущается особенно остро, – подчеркнул Владимир Якушев. – Все регионы УрФО выполнили поручение Президента. Контрольные цифры приёма на бюджет на 2024/25 учебный год увеличены. Это сделает профессию доступной для сотен выпускников школ».

В Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском округе – Югре увеличение контрольных цифр приема к 2024/25 учебному году за счет бюджетных ассигнований регионов составит более 10%. Это дополнительно даст возможность для обучения 653 студентов – будущих медицинских сестер и фельдшеров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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