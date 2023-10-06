В Солнечном из-за строительства трамвайной линии закроют участок Окружной

В Солнечном на следующей неделе закроют участок улицы Окружной. Автомобилям и автобусам придется его объезжать.

«Движение по улице Окружной (от 2-й Новосибирской до дома № 82 по Окружной) будет закрыто с 22:00 13 октября до 22:00 15 октября, – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Ограничение связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный».

На время перекрытий автобус № 57 будет ездить улицам 2-й Новосибирской и Военной в оба направления. Автомобилистам тоже придется искать объезд.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»