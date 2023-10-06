В Свердловской области построят три новых детских лагеря

В Свердловской области планируется построить три детских лагеря, которые будут работать круглый год: один – в окрестностях Сысерти, второй – под Камышловым, третий – в Шалинском районе. Объем инвестиций оценивается в один миллиард рублей.

Как сообщили в ДИПе, инициаторы проекта – авторы «Парка Сказов» в Арамили. Лагеря разместятся вдали от промышленных зон, рядом с водоемами. По планам, первый лагерь сможет принять детей летом 2025 года, остальные будут закончены к 2029 году. В каждом появится 40 рабочих мест, а одновременно отдыхать смогут 500 детей и подростков от 7 до 17 лет.

Дети будут жить в двух- и трехэтажные корпусах с комнатами на 4-6 человек и всеми удобствами. Также на территории лагерей будут медицинский блок, бассейн, спортивные мультифункциональные площадки, кинотеатр, сцена и отрядные помещения, которые могут трансформироваться в классы для занятий.

Владельцы площадок будут участвовать в тендерах от муниципальных властей, чтобы предоставлять путевки детям из малообеспеченных семей; также они планируют взаимодействовать с компаниями, которые отправляют в лагеря детей сотрудников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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