Оркестр с включенными телефонами и шумовые хлопушки: на симфоническом форуме прозвучит современная музыка

В Екатеринбурге открывается VII симфонический форум России, где соберутся оркестры из Москвы, Екатеринбурга, Белгорода, Омска, Челябинска и Петрозаводска. В программе форума будет представлено 12 концертов: 6 в Екатеринбурге и 6 в городах Свердловской области: Заречном, Асбесте, Каменске-Уральском, Ревде, Алапаевске и Ирбите.

На пресс-конференции в ТАСС участники форума рассказали, что на сценах прозвучит не только музыка известных классиков: Чайковского, Брамса и Рахманинова, но и произведения, ранее не исполнявшиеся в стенах филармонических залов Свердловской области.

Рустем Хасанов, первый заместитель директора Свердловской филармонии, отметил необычный подход к передаче звуковых эффектов современных композиций: оркестранты будут ходить с включенными телефонами, из которых доносятся звуки города, а на сцене установят хлопушки и четыре велосипеда, заряженные шелестящей бумагой – имитация шума городских улиц. Это будет премьера оркестровой пьесы «Вариации и аплодисменты» Алексея Сысоева, исполнит ее Омский академический симфонический оркестр. Также музыканты из Омска представят симфонию № 1 Антона Танонова, которая сочетает в себе симфоджаз, симфорок, минимализм и другие музыкальные направления. По словам Хасанова, такого рода исполнения направлены на то, чтобы приблизить симфонический жанр к публике: «Симфония – это не что-то из XIX века, из XX. Это развивающиеся искусство, которое живtт и пульсирует прямо сейчас».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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