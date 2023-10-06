На симфоническом форуме обсудят развитие оркестров и продвижение их в медиапространстве

В Екатеринбурге проходит VII симфонический форум, где соберутся шесть оркестров из разных регионов России.

Помимо 12 концертов, которые будут проходить в Екатеринбурге и городах Свердловской области, запланирована и деловая часть форума: лекции, дискуссии. На пресс-конференции в ТАСС Рустем Хасанов, первый заместитель директора Свердловской филармонии, сообщил, что специально к деловой программе подготовлен мониторинг деятельности региональных симфонических оркестров России за прошедший год по данным, предоставленным самими участниками коллективов (численность коллектива, вакансии, заработная плата, оснащенность музыкальными инструментами, финансирование, бюджет оркестров, доходы и другие показатели), а также в рамках программы будут обсуждаться актуальные проблемы «симфонической отрасли».

В 2023 году темами деловых встреч станут подготовка оркестровых музыкантов, подготовка будущего слушателя симфонических концертов, критерии и механизмы оценки творческого уровня коллективов музыкальными критиками. Также член Союза композиторов РФ Евгения Кривицкая отметила, что будет очень много тем, связанных со СМИ: продвижение оркестров в медиа, формирование его имиджа, повышение престижа деятельности симфонических оркестров в обществе, как должна выстраиваться коммуникация оркестра с журналистами.

«Екатеринбург является единственным местом в Российской Федерации, где оркестры периодически встречаются для того, чтобы почувствовать пульс симфонической отрасли России, для того, чтобы публика могла составить для себя панораму симфонического искусства нашей страны, чтобы профессионалы, менеджмент, дирижеры, композиторы, ректоры вузов, все причастные к симфоническим процессам могли обменяться в рамках деловой программы насущными проблемами и, конечно, опытом», – прокомментировал Рустем Хасанов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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