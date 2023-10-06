Улица Народной Воли будет закрыта до зимы

Специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Народной Воли от 8 Марта до дома № 2 по улице Степана Разина до 30 ноября 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, этот участок будет реконструирован.

Схема движения общественного транспорта не изменится, а автомобилисты смогут объехать зону работ по улице Декабристов. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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