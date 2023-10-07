Жуткое ДТП в Екатеринбурге: машина врезалась в столб и перевернулась (ФОТО)

В районе Вторчермет сегодня в 6:22 утра случилась смертельная авария. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и врезался в бетонный столб. От удара машина перевернулась. Все произошло на улице 8 Марта вблизи дома № 212.

За рулем автомобиля был 26-летний мужчина. Он скончался до приезда скорой помощи. 29-летний пассажир был госпитализирован с травмами. Как установили сотрудники ГИБДД, погибший водитель получил права 7 лет назад, к административной ответственности никогда не привлекался.

Последствия ДТП до сих пор не устранены. Авария случилась рядом с трамвайными путями. Движение трамваев со стороны Вторчермета в центр города закрыто. Как сообщили в городском управлении ГИБДД, полицейские проводят замеры и заполняют процессуальные документы. По факту аварии проводится расследование.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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