В Первоуральском районе в ДТП погибли два человека

На 51-м километре трассы Первоуральск – Шаля сегодня днем произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, столкнулись автомобили ВАЗ 2112 и Honda Stepwgn. ДТП случилось из-за того, что одна из машин неожиданно выехала на встречную полосу.

Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Второй водитель был доставлен в больницу с переломом ключицы. Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Движение транспорта на этом участке организовано в одну полосу, поток машин регулируют инспекторы ДПС.

В ГИБДД напомнили, что с начала года в Свердловской области произошло уже 173 ДТП по причине выезда на встречную полосу. В результате этих аварий погибли 61 человек и 336 травмированы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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