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Суббота, 7 октября 2023, 21:01 мск

Новости Екатеринбург

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В екатеринбургской школе зафиксирована вспышка кишечной инфекции

В лицее №12 в Екатеринбурге зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. Сегодня за медицинской помощью обратились четверо учеников с признаками отравления. Дети находятся на амбулаторном лечении, госпитализация им не потребовалось.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие были лабораторно обследованы. Возбудитель инфекции устанавливается. Поставщиком школьных обедов в лицее является ООО «Аппетит». В адрес комбината питания и образовательного учреждения направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мер.

«В помещениях школы и на пищеблоке предписано провести заключительную дезинфекцию, лабораторно обследовать сотрудников пищеблока. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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