Жители Екатеринбурга собирают подписи с просьбой сохранить медиаэкран на Вайнера

Улица Вайнера в Екатеринбурге продолжает претерпевать изменения. В ночь на субботу с нее исчез лев с золотой гривой и тестикулами, который городу подарил «Сима-лэнд». Подарок горожане в массе своей не оценили, начали собирать петицию для того, чтоб вывезти спорную конструкцию из центра города. В итоге через два дня дарители отвезли льва в элитный поселок Карасьеозерск.

Вслед за исчезновением льва на Вайнера начали демонтировать объекты благоустройства: с улицы убирают скамейки и урны. Однако это связано не с «Сима-лэндом» на месте старых скамеек появятся новые, купленные городом. Кроме всего вышеперечисленного вчера на Вайнера отключили медиаэкран, который компания «Сима-лэнд» подарила городу на 300-летие.

URA.RU, ссылаясь на свои источники, сообщает, что инсталляцию начнут убирать в понедельник, 9 октября.

В отличие от убранного льва, скорое снятие медиаэкрана обеспокоило горожан. В защиту проекта уже организовали петицию. На данный момент она стремительно набирает популярность и собрала более 1800 подписей.

«Удаление медиаэкрана на улице Вайнера приведет к потере уникальности и оригинальности города, а также уменьшит визуальную привлекательность для жителей и гостей. Поэтому мы призываем сохранить эту значимую площадку, которая является неотъемлемой частью нашего самобытного города», – пишет автор петиции, Александр Кичигин.

«Новый День» обращался за комментарием в «Сима-лэнд», однако там общаться отказались, сославшись на выходной.

Екатеринбург, Елена Васильева

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