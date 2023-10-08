В парке Маяковского открыли площадку для детей с особенностями развития

В ЦПКиО сегодня состоялось торжественное открытие спортивно-игрового пространства, площадью 2700 квадратных метров, где дети с особенностями развития смогут безопасно играть и социализироваться вместе со своими сверстниками. Новая площадка расположена за главной сценой парка и будет работать бесплатно в любое время года.

Всего установлено 37 спортивно-игровых элементов и конструкций. Оборудование предполагает безопасное нахождение на площадке: возле качелей и горок положен настил из антитравматического покрытия, снаряды выполнены с учетом ширины инвалидной коляски, везде есть поручни для спуска и подъёмка. Также развивать координацию и баланс тела помогает качалка-балансир, а качели-паутинка «Гнездо» предназначены для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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