В Екатеринбурге в год столетия скорой помощи пройдет крупная медицинская конференция

В Екатеринбурге пройдет научно-практическая конференция, на которой соберутся ведущие врачи России и стран СНГ. Мероприятие пройдет в год столетия скорой помощи на Урале.

Первый пункт СМП открылся в Екатеринбурге 20 марта 1923 года, информация об этом хранится в государственном архиве Свердловской области. В нем работали всего три человека. За сто лет служба скорой помощи шагнула далеко вперед, и самые лучшие практики врачи обсудят на предстоящей медицинской конференции, которая пройдет при поддержке Фонда святой Екатерины.

Специалистов ждут два плотных дня деловой программы, где поднимут актуальные вопросы организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. Врачи обсудят международный опыт и рассмотрят возможность его применения в Екатеринбурге.

«Предстоящая конференция – это важный этап в развитии скорой медицинской помощи в нашем городе, это возможность поделиться своими наработками, перенять опыт коллег. Я бы сказал, что нам есть чем гордиться, мы знаем к чему стремиться. С одной стороны, этот юбилей говорит о серьезном пройденном пути, с другой стороны, медицина постоянно развивается, и мы не стоим на месте», – говорит главный врач станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарев.

Часто именно врачи скорой помощи первыми оказываются рядом с пациентами в критическом состоянии, поэтому правильная диагностика и оказание экстренной помощи имеют большое значение при сохранении жизни человека. Врачу СМП нужно разбираться в огромном количестве направлений: педиатрия, сердечно-сосудистые и легочные патологии, шоковые состояния, травмы и так далее, поэтому программа конференции будет разбита на несколько блоков.

«Уже три года Фонд святой Екатерины и станция скорой медицинской помощи идут рука об руку. К столетию службы была проделана колоссальная работа: мы серьезно обновили автопарк, решили вопрос с кислородом, запустили ординатуру, из которой уже выпустили первых врачей. И конференция стала логичным продолжением этого сотрудничества», – говорит директор фонда Александр Андреев.

Отметим, что Фонд святой Екатерины постоянно поддерживает врачей и больницы Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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