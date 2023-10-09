Полиция выяснит, доверяют ли ей жители Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга решила выяснить, доверяют ли ей жители города и чувствуют ли они себя в безопасности.

Как сообщили в пресс-группе УМВД города, до 21 октября граждан будут опрашивать представители Общественного совета при УМВД России по городу Екатеринбургу вместе с участковыми уполномоченными полиции.

Всего планируется опросить 1000 жителей областного центра.

Екатеринбуржцев попросят оценить, насколько защищенными от преступников они себя чувствуют и доверяют ли они полиции. Респонденты должны будут также дать оценку работе сотрудников правоохранительных органов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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