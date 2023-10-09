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Понедельник, 9 октября 2023, 10:34 мск

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Мэрия Красноуральска заплатит девочке, которую покусали бездомные собаки

Девочке из Красноуральска, пострадавшей от нападения бездомных собак, городские власти заплатят 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 5 апреля 10-летняя девочка возвращалась из школы. На перекрестке улиц Парижской Коммуны и Республиканской на нее напали две бездомные собаки. В Красноуральской городской больнице школьнице поставили диагноз «укушенная рана в области левой голени».

Прокуратура выяснила, что отлавливать собак в городе должно было МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск, но не справилось со своими обязанностями.

«Выступая в защиту несовершеннолетней, прокуратура г. Красноуральска обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тыс. руб. в пользу ребенка. Красноуральский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», – рассказали в прокуратуре.

Красноуральск, Елена Владимирова

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