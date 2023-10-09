российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 октября 2023, 10:34 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На ВИЗе до конца года закроют улицу

С конца октября и до середины декабря 2023 года энергетики перекроют для движения улицу Ключевскую на участке от Танкистов до Лоцмановых. Там специалисты будут модернизировать тепловую камеру.

Вместо Ключевской машины поедут по Анри Барбюса и Торфорезов. «Схемы движения общественного транспорта не изменятся», – уточнили в мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,