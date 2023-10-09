На ВИЗе до конца года закроют улицу

С конца октября и до середины декабря 2023 года энергетики перекроют для движения улицу Ключевскую на участке от Танкистов до Лоцмановых. Там специалисты будут модернизировать тепловую камеру.
Вместо Ключевской машины поедут по Анри Барбюса и Торфорезов. «Схемы движения общественного транспорта не изменятся», – уточнили в мэрии.
Екатеринбург, Елена Сычева
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