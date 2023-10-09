В Екатеринбурге всем дали отопление

В Екатеринбурге 100% жилого фонда и социальных объектов подключены к отоплению, сообщили «Новому Дню» в мэрии города.

Напомним, в этом году управляющие компании стали открывать задвижки позже обычного – из-за теплой погоды многие не спешили начинать сезон, хотя официально постановление главы города было подписано с 15 сентября. По факту у многих отопление появилось только в октябре. При этом до сих пор в Екатеринбурге не было пяти дней подряд, когда среднесуточная температура воздуха составляет меньше +8 градусов (начинать отопительный период не позднее этого требует законодательство).

Отметим, что отопление – одна из самых затратных коммунальных услуг, цена на гигакалорию составляет до 2300 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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