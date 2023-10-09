Машина сбила 9-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на красный свет

8 октября в 13:20 произошла дорожная авария на регулируемом пешеходном переходе улицы Главной, напротив дома № 20. Девочка выбежала на запрещающий сигнал светофора. Водитель Nissan Note не успел затормозить и наехал на ребенка. Девочка госпитализирована с травмой головы.

«На месте дорожной аварии госавтоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников произошедшего. Также провели освидетельствование на состояние опьянения водителя, результат – опьянение не обнаружено», – сообщают в официальном telegram-канале «Госавтоинспекция Екатеринбурга».

Автоинспекторы намерены провести в школе профилактическую беседу на предмет обучения детей правилам дорожного движения. Известно, что информацию направят в ПДН для привлечения законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего в части соблюдения ПДД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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