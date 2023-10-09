Рейс авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в Москву задерживают из-за технической неисправности самолета

Рейс авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в Москву задерживают на шесть часов из-за технической неисправности судно. Вылета в Кольцово ждут 76 пассажиров.
Самолет должен был вылететь в столицу в 12:05, но сейчас на онлайн-табло аэропорта значится время вылета 18:00.
По данным Свердловской транспортной прокуратуры, на рейс FV-6204 зарегистрировано 76 пассажиров.
«Причина задержки вылета – техническая неисправность воздушного судна. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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