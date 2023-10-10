«Уехать на 102-м», «ляхнутый», «с Агафуровых дач» или «Ягодка». Как в городах России называют психлечебницы

Сегодня, 10 октября, празднуют День психического здоровья. И если посещение психотерапевта перестает в обществе быть чем-то зазорным, то попадание в спецлечебницу – история по-прежнему табуированная. Возможно, по этой причине в разных городах России придумывают эвфемизмы для названия психиатрических клиник. «Новый День» поговорил с жителями разных регионов, чтобы узнать, как в народе называют специализированные лечебные учреждения.

В Екатеринбурге когда-то существовал комплекс Агафуровские дачи – реальные дачные постройки, возведенные за городом еще до революции купцами Агафуровыми. Около 100 лет назад рядом с ними построили психиатрическую лечебницу, поэтому про человека, который сошел с ума, и говорят: «уехал на Агафуровские (Агафуровы) дачи». Второй эвфемизм – уехал на 8-й километр, так как областная психбольница находится на 8-м километре Сибирского тракта (про это, кстати, поется в известной песне «Сибирь» группы «Пилот», а придумал ее сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин).

В Москве душевнобольные тоже уезжают на дачу – Канатчикову (о ее пациенте, который пишет письмо на телевидение, пел Владимир Высоцкий); она же – Кащенко, в честь главврача медучреждения Петра Федеровича.

В Перми психиатрическая лечебница находится на Банной горе, в честь топонима ее и называют в народе «Банкой» или «Баннушкой». В Симферополе местные ласково называют психбольницу «Розочкой» (она находится на улице Розы Люксембург), в Смоленске – «Гидией» или «Гедеоновкой» (она расположена в соответствующем поселке), в Воронеже – «Теньком» (больница на улице Тенистой), в Саратове – «Алтынкой» (комплекс медучреждений находится у подножия горы Алтынной).

В Вологде, где губернатор с 2011 года Олег Кувшинников, психлечебницу называют «Кувшинкой», но это простое совпадение, больница находится в поселке Кувшиново.

Вообще топонимы чаще всего становятся альтернативным названием для больниц, но иногда случаются и исключения. Например, в Ижевске местные называют учреждение для душевнобольных «Ягодкой». Но не все жители города знают, почему. По одной из версий, в лечебнице некоторое время работал сердобольный доктор, называвший пациентов «ягодки мои», по другой – куда более прозаической – название пошло от места, в которое обычно колют успокоительное (ягодицы).

В Костроме, рассказали «Новому Дню» местные жители, нет особенного названия для психиатрической клиники, но локальный эвфемизм есть – «уехать на 102-м автобусе» (в психлечебницу ходит этот маршрут). Похожая история в Запорожье – только там ездят на 21-м автобусе.

В Луганске тоже нет примечательного названия для психиатрической больницы, но если кто-то ведет себя неадекватно, то ему скажут: «Тебе пора к Рачкаускасу» – это фамилия главного врача диспансера.

Приведем еще несколько названий.

Нальчик – «Дубки» (по названию района Дубки)

Ульяновск – «Карамзинка» (от названия поселка Карамзин)

Владивосток – «Шепетуха» (находится на улице Шепеткова)

Нижний Новгород – «Ляхово» (по названию поселка, а «ляхнутый» – сумасшедший)

Томск – «Сосновый Бор» (по названию остановки автобуса)

Улан-Удэ – «Стеколка» (от названия поселка Стеклозавод)

Курск – Сапожок (по названию деревни Сапогово)

Донецк – «Победа» (по названию поселка в структуре города)

Чита – «Ивановка» (по названию поселка)

Красноярск – «Освянка» (по названию поселка)

Архангельск – «Талаги» (от названия поселка)

Мурманск – «Апатиты» (от названия города, где находится больница)

Ростов-на-Дону – «Каваль» (или Ковалевка, от названия поселка)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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