Водитель сбил ребенка и скрылся. Его ищут (ВИДЕО)

В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает очевидцев аварии, которая произошла на улице Куйбышева. Поворачивая на Гоголя, водитель неизвестного пока автомобиля сбил девятилетнего ребенка, после чего сразу же скрылся.

Сбил ребенка и скрылся

Школьник сейчас находится в ДГБ № 9 с различными травмами, а полиция ищет нарушителя. «Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, обращаться по телефонам: 02, 8-908-632-43-67, а также по адресу: Екатеринбург, Степана Разина, 20», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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