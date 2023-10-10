На учете психиатров в Екатеринбурге состоят 12 тысяч детей

На сегодняшний день в Екатеринбурге под наблюдением психиатров находятся 12 тысяч детей и подростков.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая филиалом «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова. По ее словам, существенного отличия картины от прошлых лет не наблюдается, роста первичной заболеваемости нет.

В структуре заболеваемости преобладают неорганические психические расстройства. Много детей обращается с речевыми нарушениями, в подростковом возрасте возникают аффективные нарушения, жалобы на тревожность, трудности с взаимопониманием внутри семьи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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