В Верхней Пышме погиб подросток, которого друг угостил наркотиком

В Верхней Пышме возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка из-за отравления сильнодействующим веществом.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, 16-летнего школьника склонил к употреблению наркотика его 20-летний знакомый.

«После употребления вещества состояние здоровья несовершеннолетнего ухудшилось, в связи с чем он в экстренном порядке был госпитализирован в местную больницу, где 6 октября 2023 года скончался. В настоящее время по уголовному делу следователем СК России продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения точной причины смерти несовершеннолетнего и установления вещества, в результате потребления которого наступила его смерть, проводятся судебные экспертизы», – сообщили в СУ СКР.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что старший знакомый погибшего нигде не работает, состоит на учете у нарколога и уже был судим за грабеж.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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