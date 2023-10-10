За неделю рейда ГИБДД нарушители заплатили почти 1 млн рублей штрафов

Екатеринбургская Госавтоинспекция подвела итоги рейда «Должник», который проходил с 2 по 6 октября. Сотрудники ГИБДД вместе с приставами останавливали водителей и проверяли, есть ли у них неоплаченные штрафы. В итоге за прошлую рабочую неделю 794 человека оплатили задолженности на сумму 991 300 рублей. Еще 302 водителя получили дополнительные протоколы за то, что не оплачивали штрафы вовремя – то есть в течение 60 дней.

«Вовремя не оплатившие административные штрафы привлекаются к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Наказание – двукратный размер суммы неоплаченного штрафа (но не менее 1000 рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», – напомнили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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