В Екатеринбурге посреди дороги трое напали на водителя и разбили машину (ФОТО)

На перекрестке улиц Краснолесья и Анатолия Мехренцева произошел странный дорожный конфликт. По данным камер видеонаблюдения, 9 октября около шести часов вечера три человека, перегородив путь транспортному потоку, вышли из автомобиля и напали на водителя зеленой Toyota Celica. Через несколько минут преступники нанесли несколько ударов ключами и ногами по машине потерпевшего: пострадало лобовое стекло, помята крыша автомобиля.

«Трое знакомых напали, отобрали ключи от машины, потребовали за них 50 тыс. рублей. Если я не принесу им деньги, пригрозили достать нож. Сказали, чтоб я вышел. Хотели куда-то повезти», – сообщил «Новому Дню» водитель «Тойоты» Константин.

По словам пострадавшего, причиной конфликта стало его нежелание подвозить нападавших.

Константин уже написал заявление в полицию. Известно, что знакомые потерпевшего работают в шиномонтажке рядом с ТЦ «Академический».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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